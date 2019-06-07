خطأ سائق يتسبب في وفاة 17 شخصا في دبي

دبي - الوئام:

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في حادث تصادم حافلة بلوحة إرشادية بمدينة دبي، نتيجة خطأ سائق الحافلة الذي سلك مساراً غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن الحافلة التابعة لشركة عمانية كانت تقل 31 راكبا من جنسيات مختلفة، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى. مشيرة إلى أنها تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأردف حساب شرطة دبي، أن “سائق الباص عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره، ويعاني من إصابات متوسطة، أنه لا يزال يتلقى العلاج اللازم في مستشفى راشد”.

من جانبه، وصف القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، “الحادث بالمفجع المأساوي الذي أدى لوفاة أناس أبرياء”، داعيا السائقين للانتباه أثناء القيادة، مضيفا: “أحيانا يؤدي خطأ بسيط أو إهمال أثناء قيادة المركبة الى عواقب وخيمة”.