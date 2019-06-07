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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

بشكتاش التركي ينافس أهلي جدة على ضم علي عدنان

بشكتاش التركي ينافس أهلي جدة على ضم علي عدنان
weam.co/594800
الرياض- الوئام:

دخل نادي أهلي جدة السعودي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في مفاوضات مع نادي أودينيزي الإيطالي للحصول على خدمات الدولي العراقي علي عدنان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي، أن عدنان المعار حالياً لصفوف فانكوفر الكندي، لن يستكمل مسيرته الكروية في إيطاليا، بعد تلقيه عرضاً من أهلي جدة.

ودخل بشتكاش التركي في مفاوضات مع اللاعب العراقي أيضاً، للتعاقد معه خلال الفترة الحالية، لكن العرض السعودي يتمتع بمميزات أكثر في الجانب المادي.

يشار إلى أن عدنان تعرض مؤخراً للإيقاف الدولي لمدة 6 أشهر، بسبب تأثير وكيل أعماله على بعض اللاعبين.

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