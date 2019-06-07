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والعقوبات الجنائية

النيابة العامة تحذر المواطنين والمقيمن من استخدام الأسلحة النارية

النيابة العامة تحذر المواطنين والمقيمن من استخدام الأسلحة النارية
weam.co/594807
الرياض - الوئام:

حذرت النيابة العامة، المواكنين والمقيمين، من إساءة استخدام الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصةوالعامة، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر.

وقالت النيابة، عبر الحساب الرسمي على “تويتر”: “أخي المواطن.أخي المقيم. كُن واعياً بالضرر البالغ والداهم جراء إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصةوالعامة، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر، متمنين للجميع أفراحاً آمنة”.

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