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نصفها في العاصمة

القوات الأفغانية تحبط 70 هجوما خلال أيام العيد في البلاد

القوات الأفغانية تحبط 70 هجوما خلال أيام العيد في البلاد
weam.co/594815
كابول - الوئام:

ذكر مسؤولون بوزارة الداخلية الأفغانية أن قوات الأمن أحبطت 70 هجوما خلال عيد الفطر في البلاد، منها 35في العاصمة كابول.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، اليوم، عن نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية قوله إن المسلحين خططوا لتنفيذ 35 هجوما في العاصمة كابول، خلال أيام العيد.

وأضاف رحيمي أن قوات الأمن أحبطت بشكل ناجح محاولة المسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية.

وتابع أن قوات الأمن صادرت أيضا سيارة مفخخة في كابول، ولم يكشف رحيمي عن الجماعات التي احبطت قوات الامن هجماتها ، ولكن من الشكوك تحوم حول حركة طالبان وتنظيم داعش اللذان ينفذان هجمات في البلاد.

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