التعليقات: 0

موهبة نيمار في خطر لهذه الأسباب

موهبة نيمار في خطر لهذه الأسباب
weam.co/594835
متابعات- الوئام

شهد موسم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، العديد من المشكلات التي كان لها أثر كبير على تدمير موهبته إما بالإصابات المتعددة، وإما بالانضباط داخل النادي وعلاقته مع النساء.

هذه العوائق شكلت تهديدًا كبيرًا من كل جانب، وجعلته يبتعد عن إظهار موهبته وتطويرها بالشكل الذي يحلم به لانشغاله خلال الفترة الأخيرة بحل مشاكله مع النساء اللواتي يتهمنه باتهامات خطيرة منها الاغتصاب، بجانب محاولاته للتعافي من الإصابة.

آخر تلك المشكلات التي تعرض لها نيمار عندما أصيب بالتواء شديد في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن، في مباراة منتخب بلاده الودية مع قطر، والتي تأتي استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا.

روابط ذات صلة

متاعب نيمار لا تتوقف.. «إصابة مرعبة» قبل كوبا أميركا

متاعب نيمار لا تتوقف.. «إصابة مرعبة» قبل كوبا أميركا

نيمار يواجه عقوبة السجن لـ5 أعوام

نيمار يواجه عقوبة السجن لـ5 أعوام

رئيس الريال يحسم ملفي نيمار ومبابي.. ويتحدث عن رحيل راموس

رئيس الريال يحسم ملفي نيمار ومبابي.. ويتحدث عن رحيل راموس

نيمار يغادر باريس سان جيرمان قريبا.. إلى أين؟

نيمار يغادر باريس سان جيرمان قريبا.. إلى أين؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>