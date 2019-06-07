عدد من أفراد أسرة “آل ثاني” يطالبون بإغلاق حانات الخمور في فنادق الدوحة

متابعات- الوئام

وجه عدد من أفراد أسرة آل ثاني مطالبهم لحكومة قطر بإغلاق حانات الخمور في فنادق الدوحة ووضع حد لهذا الأمر التي وصفوها بـ”المفسدة العظيمة”.

وقال خليفة آل ثاني في تغريدة له عبر تويتر: “من واجبي كمسلم غيور على دينه وعلى ثوابته أولا وواجبي مواطن محب لهذه البلد ثانيا أن أطالب بإغلاق الحانات المتواجدة في الفنادق وحظر الخمرة في هذا البلد، هذا البلد الذي منّ الله عليه بنعمته وفضله وأغدق عليه من خيره وأخرجه من كيد كل كائد”.

ولاقت تغريدة خليفة آل ثاني، تأييدًا كبيرًا من أفراد الأسرة الحاكمة، وأكدوا أن هذا واجب كل مسلم غيور على دينه.

وقال حسن بن راشد بن حسن العبدالرحمن آل ثاني: “هذا واجب على كل مسلم غيور لدينه ومحب لوطنه ودليل على النهج الصحيح والتربية الحسنة”، معربًا عن آماله بزوال هذا المنكر.

ورد فيصل بن عبدالرحمن آل ثاني: “الله يجزاك خير يا أبو عبدالرحمن كلمة حق.. بارك الله فيك”، وأضاف عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني: “أضم صوتي إلى صوتك وبارك الله فيك وفي كل مسلم غيور مثلك”، وقال محمد آل ثاني: “جزاك الله خير قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”.

كما طالب عدد آخر أيضًا بمنع تقديم الخمر على الخطوط الجوية القطرية، بجانب الفنادق والمنتجعات.