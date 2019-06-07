أمريكا تمنح تركيا مهلة حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية منح تركيا مهلةً حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية.

وقال وزير الدفاع بالوكالة: “سيتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج F-35 بحلول 31 يوليو”.

وأضاف: ” لن تحصل تركيا على طائرة F-35 في حال شراء منظومة الدفاع الروسية اس 400.. هناك تصميم متفق عليه من قبل الحزبين في الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا في حال حصول تركيا على صفقة S400″.

وتابع: “: الطلبة الاتراك المشاركين في التدريب على انظمة f35 لن يستطيعوا إكمال دروات التدريب ولن نوصي بالبدء في دورات جديدة”.