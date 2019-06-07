التعليقات: 0

أمريكا تمنح تركيا مهلة حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية

أمريكا تمنح تركيا مهلة حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية
weam.co/594872
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية منح تركيا مهلةً حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية.
وقال وزير الدفاع بالوكالة: “سيتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج F-35 بحلول 31 يوليو”.
وأضاف: ” لن تحصل تركيا على طائرة F-35 في حال شراء منظومة الدفاع الروسية اس 400.. هناك تصميم متفق عليه من قبل الحزبين في الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا في حال حصول تركيا على صفقة S400″.
وتابع: “: الطلبة الاتراك المشاركين في التدريب على انظمة f35 لن يستطيعوا إكمال دروات التدريب ولن نوصي بالبدء في دورات جديدة”.

روابط ذات صلة

“خدعة إيرانية”.. الكشف عن معلومات استخبارية أدت إلى إرسال أمريكا قوات إضافية إلى الخليج

“خدعة إيرانية”.. الكشف عن معلومات استخبارية أدت إلى إرسال أمريكا قوات إضافية إلى الخليج

النفط يقفز 2% بدعم من تصريحات الفالح بشأن الأسعار

النفط يقفز 2% بدعم من تصريحات الفالح بشأن الأسعار

السعودية: أسواق النفط تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا

السعودية: أسواق النفط تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا

وزير الطاقة الروسي يقول إنه مستعد لاتخاذ قرار مشترك مع السعودية

وزير الطاقة الروسي يقول إنه مستعد لاتخاذ قرار مشترك مع السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>