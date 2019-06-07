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المعارضة تزداد ضد إصلاحات دوري أبطال أوروبا

المعارضة تزداد ضد إصلاحات دوري أبطال أوروبا
weam.co/594876

انضمت أندية أوروبية جديدة لحملة معارضة الاقتراحات بشأن إصلاحات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضعت الاقتراحات مقدماً من قبل رئيس رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) أندريا أنييلي، وتم مناقشتها أمس الخميس، واليوم الجمعة، في اجتماع خاص في مالطة، إذ ظهر تزايد المعارضة ضد هذه التعديلات.
وذكر قبل الاجتماع أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الألماني (بوندسليغا) ضد الإصلاحات المطروحة.

ويقال إن المعارضة على مستوى الأندية تتضمن 7 أعضاء من رابطة الأندية الأوروبية التسعة من إسبانيا، باستثناء برشلونة و ريال مدريد.

الخطط الموضوعة من قبل أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، ستشهد نظام صعود وهبوط في ثلاث مستويات بدوري أبطال أوروبا بداية من 2024.

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