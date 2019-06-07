ترحيب عربي بانتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بحصولها على 191 صوتا للفترة من 2020 إلى 2021.

وكانت تونس أحد الدول الست المترشحة لشغل 5 مقاعد غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للعامي 2020-2021.

وأكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أن انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بنسبة تصويت مشرفة قاربت الإجماع، يؤكد أهميتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال السبسي، في رسالة شكر بعث بها إلى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي: “تابعت بكلّ اهتمام واعتزاز انتخاب تونس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021، بنسبة تصويت مشرّفة للغاية قاربت الإجماع”.

ورحبت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بانتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2020-2021، كما أعلن البحرين ترحيبها بهذا الانتخابا.