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هناك ما يكفي من الأدلة

السعودية: إيران تتحمل مسؤولية الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة

السعودية: إيران تتحمل مسؤولية الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة
weam.co/594917
نيويورك- الوئام:

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم الثاني عشر من مايو 2019 م قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الايراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة.

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث الذي عقد مساء أمس الأول الخميس عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، ” إن المسؤولية تقع على عاتق إيران.

وحث السفير المعلمي، مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بأن لا يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا.

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