عموري في «حيرة».. إما العين أو الهلال!

الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

يعيش نجم المنتخب الاماراتي ومحترف الهلال عمر عبدالرحمن هذه الايام في حيّرة ما بين مطالبات جماهيرية ببقاءه في كتيبة الهلال ومطالبات اخرى عيناويه بعودته إلى صفوف الزعيم العيناوي.

وبحسب التفاصيل فقد اشارت تقارير صحافية إلى أن عموري يريد أن يكمل مسيرته مع الهلال الموسم القادم بعد تعرضه إلى اصابة امام الشباب السعودي في الجولة السادسة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان طموحه أن يشارك ويمثل شعار الأزرق ومن ثم العودة إلى صفوف العين او النظر إلى العرض الهلالي في نهاية الموسم ولكن الإصابة جعلت النجم الاماراتي في قلق من اتخاذه القرار النهائي إما اللعب في الهلال او العودة للعين.

واشارت تقارير صحفية اماراتية سعودية إلى أن عموري تلقى عدة عروض من اندية سعودية واخرى اماراتية ولكن اللاعب لا يريد تمثيل اي نادي غير الزعيمين الهلال والعين وذكرت التقارير بأن عروض الاندية الأخرى يفوق عرضي الهلال والعين.

يذكر أن عمر عبدالرحمن لعب مع الهلال 6 مباريات دورية بالاضافة إلى نهائيين كأس السوبر السعودي امام الاتحاد وكأس جلالة الرئيس عبدالفتاح السيسي امام الزمالك .