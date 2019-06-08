هدافو أفريقيا فشلوا في تحطيم رقم مولامبا على مدار أكثر من أربعة عقود

القاهرة- الوئام:

على مدار أكثر من أربعة عقود فشل نجوم القارة السمراء في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في بطولة واحدة لكأس الأمم الأفريقية منذ أن سجل نداي مولامبا نجم منتخب زائير السابق تسعة أهداف في بطولة 1974 بالقاهرة.

وساهم مولامبا بأهدافه الرائعة في فوز منتخب زائير سابقا (الكونغو الديمقراطية حاليا) بلقب البطولة ليكون الثاني لبلاده في كأس الأمم الأفريقية بعدما أحرز الفريق لقب بطولة عام 1968 .

ورغم فشل هذا المنتخب في تكرار نفس النجاح على مدار البطولات التي أقيمت لاحقا ، ما زال رقم مولامبا بعيدا عن خطر تحطيمه رغم احتراف العديد من نجوم القارة في أكبر الأندية الأوروبية على مدار العقدين الماضيين مثل الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو والمالي فريدريك كانوتيه وغيرهم.

ولم يقترب من مولامبا على مدار تاريخ البطولة سوى الإيفواري لوران بوكو الذي سجل ثمانية أهداف في بطولة عام 1970 والمصري حسام حسن والجنوب أفريقي بينديكت مكارثي في بطولة 1998 برصيد سبعة أهداف لكل منهما.

والقائمة التالية توضح سجل الفائزين بلقب الهداف في كل من بطولات كأس الأمم الأفريقية :

بطولة عام الهداف عدد الأهداف

1957 المصري محمد دياب العطار (الديبة) 5

1959 المصري محمود الجوهري 3

1962 الإثيوبي منجستو وركو 3

المصري عبد الفتاح بدوي 3

1963 المصري حسن الشاذلي 6

1965 الغاني أوسي كوفي 3

الغاني بن أتشيم 3

الإيفواري مانجل 3

1968 الإيفواري لوران بوكو 6

1970 الإيفواري لوران بوكو 8

1972 المالي ساليف كيتا 5

1974 نداي مولامبا (زائير) 9

1976 المالي أليو مامادو كيتا 4

1978 الأوغندي فيليب أوموندي 3

الغاني أوبوكو أفراي 3

النيجيري سيجون أوديجبامي 3

1980 النيجيري سيجون أوديجبامي 3

المغربي خالد الأبيض 3

1982 المغربي جورج الحسن 4

1984 المصري طاهر أبو زيد 4

1986 الكاميروني روجيه ميلا 4

1988 الكاميروني روجيه ميلا 2

المصري جمال عبد الحميد 2

الجزائري الاخضر بلومي 2

الإيفواري عبد الله تراوري 2

1990 الجزائري جمال مناد 4

1992 النيجيري رشيدي ياكيني 4

1994 النيجيري رشيدي ياكيني 5

1996 الزامبي كالوشا بواليا 5

1998 الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي 7

المصري حسام حسن 7

2000 الجنوب أفريقي شون بارتليت 5

2002 الكاميروني باتريك مبوما 3

النيجيري جوليوس أجاهوا 3

الكاميروني سالومون أوليمبي 3

2004 النيجيري أوجستين جاي جاي أوكوشا 4

الكاميروني باتريك مبوما 4

المالي فريدريك كانوتيه 4

المغربي يوسف مختاري 4

2006 الكاميروني صامويل إيتو 5

2008 الكاميروني صامويل إيتو 5

2010 المصري محمد ناجي جدو 5

2012 الأنجولي مانوتشو 3

الإيفواري ديدييه دروجبا 3

الجابوني بيير أوباميانج 3

المالي شيخ دياباتي 3

المغربي حسين خرجة 3

الزامبي كريستوفر كاتونجو 3

الزامبي إيمانويل مايوكا 3

2013 النيجيري إيمانويل إيمينيكي 4

الغاني مبارك واكاسو 4

2015 التونسي أحمد العكايشي 3

الغاني آندري آيو 3

خافيير بالبوا (غينيا الاستوائية) 3

الكونغولي ثيفي بيفوما 3

ديوميرسي مبوكاني (الكونغو الديمقراطية) 3

2017 جونيور كابانانجا (الكونغو الديمقراطية) 3