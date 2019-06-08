تعرف على سجل الأبطال في كأس أمم أفريقيا في 60 عاما

تعد كأس الأمم الأفريقية هي التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كل عامين بين الدول الأفريقية المتأهلة من التصفيات لتحديد بطل القارة الأفريقية وهي مصنفة البطولة الثالثة على العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية لشدة منافساتها حيث تضم المنتخبات التي تتأهل إلى نهائيات البطولة نخبة من اللاعبين الأفارقة المحترفين في أفضل الأندية الأوروبية بالإضافة إلى أفضل اللاعبين داخل القارة الأفريقية.
أنشأت هذه البطولة سنة 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان. والدولة صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها هي مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون بخمس بطولات.
فيما يلي سجل الأبطال في بطولات كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد أيام في مصر:
1957
البطل: مصر، الوصيف: إثيوبيا
1959
البطل: مصر، الوصيف: السودان
1962
البطل: إثيوبيا، الوصيف: مصر
1963
البطل: غانا، الوصيف: السودان
1965
البطل: غانا، الوصيف: تونس
1968
البطل: الكونغو، الوصيف: غانا
1970
البطل: السودان، الوصيف غانا
1972
البطل: الكونغو، الوصيف مالي
1974
البطل: زائير، الوصيف: زامبيا
1976
البطل: المغرب، الوصيف: غينيا
1978
البطل: غانا، الوصيف: أوغندا
1980
البطل: نيجيريا، الوصيف: الجزائر
1982
البطل: غانا، الوصيف: ليبيا
1984
البطل: الكاميرون، الوصيف: نيجيريا
1986
البطل: مصر، الوصيف: الكاميرون
1988
البطل: الكاميرون، الوصيف: نيجيريا
1990
البطل: الجزائر، الوصيف: نيجيريا
1992
البطل: كوت ديفوار، الوصيف: غانا
1994
البطل: نيجيريا، الوصيف: زامبيا
1996
البطل: جنوب أفريقيا، الوصيف: تونس
1998
البطل: مصر، الوصيف: جنوب أفريقيا
2000
البطل: الكاميرون، الوصيف: نيجيريا
2002
البطل: الكاميرون، الوصيف: السنغال
2004
البطل: تونس، الوصيف: المغرب
2006
البطل: مصر، الوصيف كوت ديفوار
2008
البطل: مصر، الوصيف: الكاميرون
2010
البطل: مصر، الوصيف: غانا
2012
البطل: زامبيا، الوصيف: كوت ديفوار
2013
البطل: نيجيريا، الوصيف: بوركينا فاسو
2015
البطل: كوت ديفوار، الوصيف: غانا
2017
البطل: الكاميرون، الوصيف: مصر
ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة التي تقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وفقا لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 20 يوليو 2017 بنقل كأس أمم أفريقيا من يناير إلى فبراير إلى يونيو/يوليو للمرة الأولى، وستكون أيضًا أول بطولة كأس أمم أفريقية تتسع من 16 إلى 24 فريقًا.