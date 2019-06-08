تعرف على سجل الأبطال في كأس أمم أفريقيا في 60 عاما

القاهرة - الوئام:

تعد كأس الأمم الأفريقية هي التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كل عامين بين الدول الأفريقية المتأهلة من التصفيات لتحديد بطل القارة الأفريقية وهي مصنفة البطولة الثالثة على العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية لشدة منافساتها حيث تضم المنتخبات التي تتأهل إلى نهائيات البطولة نخبة من اللاعبين الأفارقة المحترفين في أفضل الأندية الأوروبية بالإضافة إلى أفضل اللاعبين داخل القارة الأفريقية.

أنشأت هذه البطولة سنة 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان. والدولة صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها هي مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون بخمس بطولات.

فيما يلي سجل الأبطال في بطولات كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد أيام في مصر:

1957

البطل: مصر، الوصيف: إثيوبيا

1959

البطل: مصر، الوصيف: السودان

1962

البطل: إثيوبيا، الوصيف: مصر

1963

البطل: غانا، الوصيف: السودان

1965

البطل: غانا، الوصيف: تونس

1968

البطل: الكونغو، الوصيف: غانا

1970

البطل: السودان، الوصيف غانا

1972

البطل: الكونغو، الوصيف مالي

1974

البطل: زائير، الوصيف: زامبيا

1976

البطل: المغرب، الوصيف: غينيا

1978

البطل: غانا، الوصيف: أوغندا

1980

البطل: نيجيريا، الوصيف: الجزائر

1982

البطل: غانا، الوصيف: ليبيا

1984

البطل: الكاميرون، الوصيف: نيجيريا

1986

البطل: مصر، الوصيف: الكاميرون

1988

البطل: الكاميرون، الوصيف: نيجيريا

1990

البطل: الجزائر، الوصيف: نيجيريا

1992

البطل: كوت ديفوار، الوصيف: غانا

1994

البطل: نيجيريا، الوصيف: زامبيا

1996

البطل: جنوب أفريقيا، الوصيف: تونس

1998

البطل: مصر، الوصيف: جنوب أفريقيا

2000

البطل: الكاميرون، الوصيف: نيجيريا

2002

البطل: الكاميرون، الوصيف: السنغال

2004

البطل: تونس، الوصيف: المغرب

2006

البطل: مصر، الوصيف كوت ديفوار

2008

البطل: مصر، الوصيف: الكاميرون

2010

البطل: مصر، الوصيف: غانا

2012

البطل: زامبيا، الوصيف: كوت ديفوار

2013

البطل: نيجيريا، الوصيف: بوركينا فاسو

2015

البطل: كوت ديفوار، الوصيف: غانا

2017

البطل: الكاميرون، الوصيف: مصر

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة التي تقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وفقا لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 20 يوليو 2017 بنقل كأس أمم أفريقيا من يناير إلى فبراير إلى يونيو/يوليو للمرة الأولى، وستكون أيضًا أول بطولة كأس أمم أفريقية تتسع من 16 إلى 24 فريقًا.