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بمدينة العريش

مصر: مقتل 4 من العناصر الإرهابية في مواجهات مع الشرطة بسيناء

مصر: مقتل 4 من العناصر الإرهابية في مواجهات مع الشرطة بسيناء
weam.co/594948
القاهرة - الوئام:
أعلنت مصادر أمنية مصرية، أن 4 إرهابيين قتلوا في مواجهات مع الشرطة، فجر اليوم، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في أحدث الضربات التي توجهها السلطات للإرهاب في المنطقة بعد هجوم عيد الفطر الدامي.

وأضافت أن الإرهابيين لقوا مصرعهم، إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، التي استهدفت منزلا مهجورا كانوا يختبئون به.

وذكرت المصادر الأمنية أن مداهمة المكان جاء في إطار عمليات الملاحقة للعناصر الإرهابية وبمجرد وصول القوات ومحاولة حصارها للمنزل بادر المسلحون بإطلاق النار على القوات.

وتابعت أن الاشتباكات “أسفرت عن مقتل 4 عناصر تكفيرية من قيادات تنظيم بيت المقدس الموالي لداعش وضبط بحوزتهم 3 أسلحة آلية ومتفجرات”.

وتلاحق قوات الأمن المصرية العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم الذي استهدف حاجزا أمنيا غربي مدينة العريش، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 7 عسكريين مصريين، و5 من العناصر الإرهابية، وتزامن الهجوم مع أول أيام عيد الفطر في مصر.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وذكرت حسابات مرتبطة بالتنظيم أن عناصره شنوا هجومين متزامنين على حاجزين للشرطة المصرية في العريش، أكبر مدن شبه جزيرة سيناء.

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