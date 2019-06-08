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اعتبار من 15 يونيو الجاري

سلطة عمان تفرض ضرائب بنسبة 100 بالمئة على التبغ والكحول

سلطة عمان تفرض ضرائب بنسبة 100 بالمئة على التبغ والكحول
weam.co/594955
مسقط -الوئام:

قررت سلطنة عمان فرض ضرائب بنسبة 100 بالمئة على التبغ والكحول ولحم الخنزير ومشروبات الطاقة، اعتبارا من 15 حزيران/يونيو الجاري، بالإضافة إلى فرض ضرائب بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الكربونية(الغازية)، طبقا للموقع الالكتروني للأمانة العامة لهيئة الضرائب.

وكان صالح بن سيد ماسان، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى قد قال في تشرين ثان/نوفمبر الماضي إن الضرائب يمكن أن تحقق 260 مليون دولار أمريكي سنويا.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم السبت إن الإجراءات تأتي حسب اتفاق بشأن الضرائب، توصل إليه مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 .

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