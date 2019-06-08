القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من رشاش بشكل عشوائي

الرياض - الوئام

تمكنت شرطة الرياض من تطبيق الإجراءات النظامية بحق مواطن، بعد أن أطلق أعيرة نارية من سلاح، ما شكل تهديدا على حياة الآخرين.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه “بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل غير آبه بالعواقب مما عرض الآخرين للخطر”.

وأضاف: “أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.