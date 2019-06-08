التعليقات: 0

في وادي الدواسر

القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من رشاش بشكل عشوائي

القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من رشاش بشكل عشوائي
weam.co/594964
الرياض - الوئام

تمكنت شرطة الرياض من تطبيق الإجراءات النظامية بحق مواطن، بعد أن أطلق أعيرة نارية من سلاح، ما شكل تهديدا على حياة الآخرين.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه “بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل غير آبه بالعواقب مما عرض الآخرين للخطر”.

وأضاف: “أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

روابط ذات صلة

15 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بوادي الدواسر

15 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بوادي الدواسر

سجن مواطن سويسري على خلفية مقتل سائحتين في المغرب

سجن مواطن سويسري على خلفية مقتل سائحتين في المغرب

الصحة: لا إصابات بـ”كورونا” خلال الأيام الـ10 الماضية بوادي الدواسر

الصحة: لا إصابات بـ”كورونا” خلال الأيام الـ10 الماضية بوادي الدواسر

خطة استقصاء لسوق الإبل في وادي الدواسر لمواجهة كورونا

خطة استقصاء لسوق الإبل في وادي الدواسر لمواجهة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>