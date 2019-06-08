الشرطة الروسية تتهم صحفيا معروفا بمحاولة الاتجار

موسكو - الوئام:

اتهمت الشرطة الروسية، اليوم، الصحفي الاستقصائي الروسي المعروف ايفان غولونوف، الذي أوقف الجمعة، بمحاولة تهريب “كمية كبيرة من المخدرات”، كما أعلن محاميه السبت.

وقال المحامي بافيل شيكوف على تطبيق تليغرام إنّ “ايفان غولونوف وجهت إليه تهمة محاولة الاتجار بمخدرات”.

واعتقل غولونوف، الصحافي في موقع ميدوزا الالكتروني الإخباري المستقل، الخميس لحيازته خمسة حزم من عقار ميفيدرون، على ما أعلنت شرطة موسكو التي أضافت أنها عثرت على عقار الكوكايين أيضا في شقته.

لكن أنصار الصحفي قالوا إن التهم ملفقة لمعاقبته على عمله الصحافي على قضايا فساد واختلاس أموال.

ونشر شيكوف، وهو محام حقوقي، وثيقة للشرطة تظهر أن التهم ضد غولونوف تتضمن حيازة “كميات كبيرة” من الكوكايين والميفيدرون وهو ما يعني أنه قد يواجه عقوبة السجن لفترة طويلة إذا تم إدانته.

ومن المقرر أن يمثل غولونوف السبت في جلسة استماع أمام قاضي التحقيق الذي سيقرر ما إذا كان سيضعه قيد الحبس الاحتياطي او في الإقامة الجبرية أو يفرج عنه.