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في تصريحات لـ نيويورك تايمز

السفير الأميركي يشعل الأزمة: إسرائيل تملك “حق” ضم أراضٍ من الضفة

السفير الأميركي يشعل الأزمة: إسرائيل تملك “حق” ضم أراضٍ من الضفة
weam.co/594980
وكالات - الوئام:

أكد السفير الأميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان في مقابلة السبت أن الدولة العبرية تملك “الحق” في ضم “جزء” من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات يرجح أن تعمّق الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأميركية المنتظرة.

وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” السبت “في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية”.

وكان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتبر أن أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤا أميركي مع خطط إسرائيل.

وشكل تأسيس دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية محور جميع خطط السلام السابقة في الشرق الأوسط.

ولم يتم بعد تحديد موعد مؤكد للكشف عن خطة إدارة ترامب رغم أنه سيتم عقد مؤتمر في البحرين في وقت لاحق هذا الشهر لعرض جوانبها الاقتصادية.

وينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها غير شرعية وأكبر عقبة في طريق السلام.

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