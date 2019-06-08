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بسبب التعدي على 5 لاعبات

إيقاف مدى الحياة للرئيس السابق لاتحاد الكرة الأفغانستاني

إيقاف مدى الحياة للرئيس السابق لاتحاد الكرة الأفغانستاني
الفيفا
weam.co/594997
وكالات - الوئام:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على كرم الدين كريم الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في أفغانستان، وذلك عقب تحقيقات في اتهامه بالتعدي الجسدي والجنسي على لاعبات بمنتخب كرة القدم للسيدات.

كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار) على كرم الدين كريم، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وذلك بتهمة التعدي على خمس لاعبات على الأقل.

وأقرت الغرفة القضائية بأن كريم أساء لمنصب رئيس الاتحاد وبالتالي حكمت بإيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي.

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، كان الإدعاء العام في أفغانستان قد فرض الإيقاف المؤقت على ستة من أعضاء اتحاد كرة القدم، من بينهم كريم، إثر تلك الادعاءات.

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