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في إقليم البنجاب

باكستان: مقتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة في مطاردة

باكستان: مقتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة في مطاردة
weam.co/594998
واس - الوئام

أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل ثلاثة مسلحين من عناصر تنظيم القاعدة في إقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة كانت تلاحق سيارة لعناصر إرهابية في مدينة “كوجرات”، ولكن السيارة سقطت في نهر مجاور للطريق.

وأضاف أن فرق الإغاثة قامت بإخراج السيارة من النهر، وانتشلت منها جثث لثلاثة أشخاص، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات ووثائق حساسة.

وبيّن أن القتلى كانوا عناصر في تنظيم “القاعدة” مجموعة “يحيى عاطف غوري” التي يتم إدارتها من أفغانستان، وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في أحد المصالح التعليمية بإقليم البنجاب.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية الباكستانية كانت قد أصدرت تحذيراً قبل أيام إلى أجهزة الأمن عن رصدها معلومات حول الإرهابيين الثلاثة وتخطيطهم لتنفيذ عملية إرهابية في الإقليم.

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