قائد في الجيش الأميركي: طهران تعيد حساباتها الآن

الوئام - متابعات

قال قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي فرانك ماكينزي: “إن لم تكن الولايات المتحدة قد عززت مؤخرا وجودها العسكري لكان هجوم قد وقع الآن”.

وأشار ماكينزي إلى اعتقاده بأن طهران كانت تحضّر لهجوم ما على سفن أو على القوات الأميركية في العراق، معتبراً أن وجود حاملة الطائرات في الخليج جعل إيران تعدل عن هذه الخطط.

وفي مقابلة صحفية أجراها من على متن حاملة الطائرات، أكد ماكينزي أن “ابراهام لينكولن” أحدثت فرقاً، مضيفاً: “نعتقد أن الإيرانيين يعيدون حساباتهم. يجب عليهم الآن أخذ حاملة الطائرات بالحسبان عندما يفكرون بالخطوات التي يمكنهم أخذها”. وشدد على أن وجود حاملة الطائرات في الخليج كان له تأثير إيجابي على استقرار المنطقة.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة لم يكن هناك تواجد منتظم لحاملات طائرات أميركية في الشرق الأوسط.