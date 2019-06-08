فيديو يكشف الفضيحة.. الاعتداء على سائحتين عربيتين في اسطنبول أمام أعين الأمن

الوئام - متابعات

كشف فيديو نشرته وسائل إعلام تركية اعتداء مجموعة من الأشخاص على سائحتين قيل إنهما من جنسيات عربية في اسطنبول، بالسحل والضرب في أحد الشوارع الشهيرة هناك.

وأظهر الفيديو، الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاعتداء على أشخاص بدو أنهم سائحون من خارج تركيا، أمام أعين أفراد قوات الأمن الذين رفضوا التدخل، رغم استغاثة الضحيتين بهم.

فيما لم يوضح الفيديو الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم تدخل قوات الأمن، أي بلد عربي تنتمي لها الفتاتان.

وشهد الفترة الماضية دعوات من ناشطين عرب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمقاطعة السياحة التركية بعد تكرار حوادث الاعتداء على السائحين العرب في أكثر من واقعة انتشرت فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تدخل السلطات التركية.