مقتل حارس منتخب سوريا السابق في معارك ضد النظام بريف حماة

الوئام - وكالات

قتل لاعب كرة القدم السابق والمعارض السوري البارز عبد الباسط الساروت السبت متأثراً بجروح أصيب بها خلال مشاركته في المعارك ضد قوات النظام في شمال غرب سوريا.

والساروت واحد من عشرات القتلى الذين سقطوا خلال اشتباكات عنيفة مستمرة منذ مساء الخميس في ريف حماة الشمالي بين قوات النظام من جهة وفصائل من جهة ثانية.

وقبل اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، كان الساروت (27 عاماً) حارس مرمى المنتخب السوري للشباب لكرة القدم ونادي الكرامة الحمصي.

ومع بدء حركة الاحتجاجات، سارع الساروت إلى الانضمام إليها واضحى أحد أبرز الأصوات التي تقود التظاهرات بالاناشيد، قبل أن يلتحق بالفصائل ضد قوات النظام.

وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إصابة الساروت، الذي يُعد أحد قادة فصيل “جيش العزة”، قبل يومين خلال معارك اندلعت إثر هجوم شنته الفصائل ضد مواقع قوات النظام في ريف حماة الشمالي.