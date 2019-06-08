التعليقات: 0

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح
weam.co/595032
الوئام - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

روابط ذات صلة

القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

القيادة تبعث برقية تهنئة لملك الأردن

القيادة تبعث برقية تهنئة لملك الأردن

القيادة تهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

القيادة تهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

المعلمون و المعلمات يعبرون عن فخرهم بقيادتهم في وسم السعودية رسول سلام

المعلمون و المعلمات يعبرون عن فخرهم بقيادتهم في وسم السعودية رسول سلام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>