شاهد: احلام تشعل موسم جدة.. وهذه مفاجأتها للجمهور

جدة- الوئام- ناصر السلمي:

وسط أجواء رائعة و مميزة أفتتحت الفنانة الإماراتية احلام الشامسي أولى حفلات موسم جدة الغنائية على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة” مساء أمس السبت بحضور جماهير غفيرة من محبي الفنانة أحلام الذي بلغ عددهم 6000 شخص، و قد شدت بالعديد من الأغاني المعروفة و المحبوبة للجمهور السعودي حيث أشعلت المسرح بصوتها العذب و بمشاركة جماهيرها و آداء وصلات غنائية معهم.

واستطاعت فنانة العرب أن تخطف الأنظار بإطلالتها الرائعة على المسرح، اضافة إلى تفاعلها الكبير مع جمهورها، كما قدمت مفاجأة خاصة لجمهورها في السعودية، وهي عبارة أغنية وطنية مهداة إلى خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان.

وبعد إنتهاء حفلها المميز صرحت الفنانة الكبيرة أحلام قائلة : ها انا مجددا بين اهلي ، بين قلوبكم المحبة في مدينة جدة عروس البحر الاحمر ، في ليلة مميزة بها الحلم يكبر ويصبح حقيقة بوجودي بينكم.

و أكدت :يولد في القلب وطن ، وطن أحمل تجاهه الكثير، من أقصى شماله لجنوبه ، شرقه وغربه ، فقط عندما يكون بينك وبين ” السعودية ” قصة حُب ؛ وربما عشق أزلي.

ويعتبر هذا الحفل هو الحفل الثالث لها في المملكة العربية السعودية حيث أقامت حفلتين في الرياض .