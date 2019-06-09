استبعاد 4 مرشحين من رئاسة الاتحاد السعودي

الرياض- الوئام:

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم القائمة الأولية لمرشحي مجلس إدارة اتحاد اللعبة الجديد، إذ تم استبعاد 4 مرشحين من سباق التقدم على الرئاسة وإعلان المرشح الوحيد الذي تتطابق كافة الشروط على قائمته الانتخابية وهو المرشح ياسر المسحل.

وأكدت اللجنة أنها ستنظر في أي اعتراضات على قرارها أو طعون ضد المرشح الوحيد وقائمته ابتداء من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام.

وضمت قائمة ياسر المسحل الأسماء التالية: خالد الثبيتي نائباً للرئيس، وعضوية أضواء العريفي وخالد المقرن ونزيه النصر ومعيض الشهري ونعيم البكر وتركي السلطان وبندر الأحمدي وعبدالعزيز العفالق وعبدالله كبوها.

ويقام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في 29 يونيو (حزيران) الحالي لإعلان الرئيس الجديد رسمياً للفترة من 2019 إلى 2023.