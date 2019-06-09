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الحج والعمرة: إجراء مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440 هجريا في هذا الموعد

الحج والعمرة: إجراء مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440 هجريا في هذا الموعد
weam.co/595071
متابعات- الوئام

أعلنت وزارة الحج والعمرة، مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية للمتقدمين للعمل في هذه الوظائف بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة في موسم حج 1440هـ “اعتباراً من تاريخ 1440/10/07هـ ولمدة (4) أيام”.

وحددت الوزارة، المسوغات المطلوبة وتمثلت في (2) صور شخصية، صورة رخصة القيادة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة، وإحضار صور مسوغات التعيين التالية مع الأصل للمطابقة:

– بطاقة الأحوال.
– المؤهل.
– العنوان الوطني.
– السيرة الذاتية.
– رقم الحساب البنكي (آيبان).

وتجرى المقابلات في مبنى وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة (الدور الأرضي للرجال – المبنى النسوي للنساء) آخر شارع السلام بجوار مستشفى أحد.

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