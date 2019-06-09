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هزائم ميليشيا الحوثي تتوالى.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال صعدة

هزائم ميليشيا الحوثي تتوالى.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال صعدة
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واس- الوئام

أعلن الجيش الوطني اليمني، إحراز قواته تقدم ميداني في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، حيث استعاد مواقع جديدة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش مسنودة من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن فرضت سيطرتها على التبة البيضاء والتباب السود في ذات باقم وتمكنت من قطع الطريق الدولي إلى المديرية الذي كان يمد مليشيا الحوثي الإرهابية بالإمداد والتموين لمواقعها هناك.

وفي صعدة أيضًا قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تجمعات للمليشيا الحوثية خلف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف شرق المحافظة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عربة عسكرية تابعة لها.

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