مفتي عام المملكة يباشر عمله بالطائف

الطائف- الوئام:

باشر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف.

وسيلقي سماحته وأصحاب الفضيلة الدروس والمحاضرات في المحافظة والمناطق القريبة منها كما يلقي بعض أصحاب الفضيلة دروساً أسبوعية في المسجد الحرام بمكة المكرّمة.

ويستقبل سماحته وأعضاء اللجنة، المستفتين والمراجعين في مكاتبهم بالطائف أو من خلال هواتفهم المباشرة أو بالاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف 0127328888 .