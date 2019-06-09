أفغانستان: النائب العام يصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس اتحاد الكرة السابق

وكالات - الوئام:

أصدر المحامي العام في أفغانستان اليوم الأحد مذكرة اعتقال بحق كرم الدين كريم، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في أفغانستان، وذلك بعد أن فرض عليه الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عقوبة الإيقاف مدى الحياة.

وقال جمشيد رسولي المتحدث باسم مكتب المحامي العام، في تصريحات لقناة “تولو نيوز” الأفغانية الإخبارية، إن مذكرة الاعتقال بحق كريم صدرت اليوم الأحد.

ولم يذكر تقرير القناة التهم التي تضمنتها مذكرة الاعتقال.

وكان الفيفا قد أعلن أمس السبت فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على كريم، وذلك عقب تحقيقات في اتهامه بالتعدي الجسدي والجنسي على لاعبات بمنتخب كرة القدم للسيدات.

كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار) على كرم الدين كريم، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وذلك بتهمة التعدي على خمس لاعبات على الأقل.

وأقرت الغرفة القضائية بأن كريم أساء لمنصب رئيس الاتحاد وبالتالي حكمت بإيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي.

ورحبت اللاعبة خالدة بوبال، مديرة منتخب كرة القدم النسائية لأفغانستان، بقرار الفيفا لكنها قالت إن أعضاء اخرين في اتحاد الكرة متهمون بالسلوك غير اللائق ويفترض إيقافهم أيضا.

وأضافت بوبال عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”كرة القدم ليست ساحة للإساءة، وعلينا ألا نسمح بثقافة الإساءة في كرة القدم.”

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، كان الإدعاء العام في أفغانستان قد فرض الإيقاف المؤقت على ستة من أعضاء اتحاد كرة القدم، من بينهم كريم، إثر تلك الادعاءات.