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بأكبر مدينتين في البلاد

كازاخستان: توقيف مئات المتظاهرين تزامناً مع الانتخابات الرئاسية

كازاخستان: توقيف مئات المتظاهرين تزامناً مع الانتخابات الرئاسية
weam.co/595107
وكالات - الوئام:

أوقف الأحد مئات المتظاهرين في كازاخستان التي تشهد أول انتخابات رئاسية بدون مشاركة رئيسها السابق نور سلطان نزارباييف، بحسب ما أكد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وهذه التظاهرات هي الأهم منذ ثلاث سنوات في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وشاهد صحافيون في فرانس برس الشرطة وهي توقف مئات المتظاهرين وتقودهم في سياراتها في أكبر مدينتين في البلاد نور سلطان وألماتي.

ودعي نحو عشرة ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع بين الساعة الواحدة والساعة 14,00 بتوقيت غرينتش، في هذه الانتخابات المبكرة وغير المسبوقة في البلاد والتي تأتي بعد الاستقالة المفاجئة لنور سلطان نزارباييف في آذار/مارس.

ومن المرجح فوز رئيس مجلس الشيوخ الذي يتولى الرئاسة الموقتة للبلاد قاسم جومارت توكاييف.

ويتنافس ستة مرشحين آخرين مع توكاييف البالغ من العمر 66 عاماً، لكن لا أحد منهم معروف بالنسبة للرأي العام.

وتخللت الحملة الانتخابية عدة تظاهرات واجهتها السلطات بردّ عنيف، معززة قمع وسائل الإعلام والمعارضين في الأسابيع التي سبقت التصويت.

ويعدّ مختار ألبيازوف الموجود في المنفى أبرز معارض في البلاد، وهو دعا لتظاهرات الأحد في كافة أنحاء البلاد.

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