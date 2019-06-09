التعليقات: 0

وبدء العصيان المدني الشامل

أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا منذ فض الاعتصام إلى 117 قتيلا

أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا منذ فض الاعتصام إلى 117 قتيلا
weam.co/595114
الخرطوم - الوئام:

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم، ارتفاع عدد الضحايا منذ فض اعتصام القيادة العامة للقوات السودانية، بالخرطوم، الاثنين الماضي، إلى 117 قتيلا.

وذكرت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شخصين توفيا “بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة من قبل مليشيات الجنجويد”.

وأضافت أن قتيلا آخر سقط في مدينة بحري، متأثرا بإصابته بطلق ناري مباشر في الصدر، مشيرة إلى أن إطلاق النار لا يزال مستمرا في المنطقة. ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

وبدأ اليوم عصيان مدني شامل في السودان دعت له المعارضة، وأكدت أنه مستمر “حتى إسقاط المجلس العسكري”.

روابط ذات صلة

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على متظاهرين يغلقون الطرقات

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على متظاهرين يغلقون الطرقات

المتاريس تعود للشوارع السودانية والخرطوم موعودة بـ«يوم أسود»

المتاريس تعود للشوارع السودانية والخرطوم موعودة بـ«يوم أسود»

لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة فض اعتصام الخرطوم إلى 113قتيلا

لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة فض اعتصام الخرطوم إلى 113قتيلا

واشنطن تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان

واشنطن تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>