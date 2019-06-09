على طريقة جيمس بوند.. كيم يعدم جنرالا بإلقائه في حوض أسماك مفترسة

بيونجيانج - الوئام:

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بتنفيذ عملية إعدام لأحد الجنرالات بتهمة التخطيط لانقلاب، عن طريق إلقائه في حوض أسماك “البيرانا” الشرسة.

حسب تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية، تم تقطيع ذراعي الضحية “لم يذكر اسمه” قبل إلقائه في الحوض، لتعد طريقة الإعدام هي الأحدث في طرق الانتقام بكوريا الشمالية.

وذكر التقرير، أن فكرة الإعدام استلهمها كيم من فيلم جيمس بوند لعام 1977 “The Spy Who Loved Me”، الذي يظهر عملية قتل شخصيات من خلال رميها في حوض سمك مليء بأسماك القرش.

يشار إلى أن أسماك الضاري لها أسنان حادة، ويمكن أن تمزق الجثة في غضون دقائق.