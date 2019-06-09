التعليقات: 0

وتؤكد أنها أخبار مغرضة

جيبوتي تنفي رسو سفن إيرانية في ميناء بمياهها الإقليمية

جيبوتي تنفي رسو سفن إيرانية في ميناء بمياهها الإقليمية
weam.co/595130
الرياض - الوئام:

أكد سفير جمهورية جيبوتي، عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة العربية السعودية، ضياء الدين بامخرمة، عدم صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن رسو سفن إيرانية في ميناء جيبوتي.

وقال السفير بامخرمة استنادا إلى بيان صادر من سلطات الموانئ في جيبوتي :” إنه لم ترسُ أي بواخر حربية إيرانية في المياه الإقليمية لجمهورية جيبوتي فضلا عن موانئها، مشددا على أنه لم تكن هناك أي علاقة أو تعاون مع إيران من قريب أو بعيد، منذ أن قطعت جيبوتي علاقاتها مع طهران “.

وأضاف: “إن جمهورية جيبوتي لا تزال على العهد متمسكة بموقفها المبدئي والنزيه من القضايا العربية القومية في رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية”.

وجدد السفير بامخرمة التأكيد أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا ليس سوى أخبار مغرضة لا تكاد ترقى إلى مفهوم الأخبار الإعلامية بسبب تجردها من معايير الدقة والموضوعية ودعم السرد الإنشائي بالأدلة والبراهين، وأن الهدف الأساسي من وراء ذلك تقويض التحالف العربي والإسلامي الذي تعد جيبوتي واحدة من أهم ركائزه في المنطقة.

روابط ذات صلة

الإمارات ترحب بانضمام دول أخرى للتحقيقات حول الهجوم على ناقلات

الإمارات ترحب بانضمام دول أخرى للتحقيقات حول الهجوم على ناقلات

جيبوتي وجزر القمر تدينان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بالمملكة

جيبوتي وجزر القمر تدينان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بالمملكة

الخارجية الإماراتية: تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريب قرب المياه الإقليمية

الخارجية الإماراتية: تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريب قرب المياه الإقليمية

جيبوتي تستنكر التدخلات الكندية في شؤون المملكة

جيبوتي تستنكر التدخلات الكندية في شؤون المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>