التعليقات: 0

بلغ عددهم 488,719

ارتفاع نسبة المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الفطر

ارتفاع نسبة المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الفطر
weam.co/595138
واس - الوئام

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم أن عدد المسافرين عبر الجسر خلال 5 أيام من إجازة عيد الفطر المبارك بلغ عدد 488,719 مسافر بزيادة 3.2% عن نفس الفترة للعام الماضي.

وأوضحت المؤسسة العامة في جسر الملك فهد بأنه رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد ظهرت حركة المسافرين بصورة مختلفة بغياب التكدسات والازدحام في كلا الجانبين وتحقيق أزمنة عبور مثالية، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.

بدوره قدم المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بالجسر في المملكتين الشقيقتين على الجهود المبذولة وحسن التنسيق والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة تماشيا مع حرص وتوجيه القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.

روابط ذات صلة

جدة تسجل أعلى نسبة إشغال للإيواء السياحي خلال أيام عيد الفطر

جدة تسجل أعلى نسبة إشغال للإيواء السياحي خلال أيام عيد الفطر

فلكية جدة: إبتسامة هلال عيد الفطر.. الخميس

فلكية جدة: إبتسامة هلال عيد الفطر.. الخميس

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعايد مرضاه المنومين

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعايد مرضاه المنومين

سجون منطقة مكة المكرمة تستقبل 866 زائرًا وزائرة في أول أيام عيد الفطر

سجون منطقة مكة المكرمة تستقبل 866 زائرًا وزائرة في أول أيام عيد الفطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>