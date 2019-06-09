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خلال لقاء نظيره الإماراتي

وزير الخارجية الألماني: سأبلغ إيران غدا برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية

وزير الخارجية الألماني: سأبلغ إيران غدا برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية
weam.co/595147
أبو ظبي - الوئام:

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، على أهمية استقرار منطقة الخليج العربي. ودعا إلى عدم تفويت فرصة اتفاقية ستوكهولم في اليمن.

وتمسك وزير الخارجية الألماني بضرورة التوصل إلى حل سياسي في السودان.

وقال ماس: “سأبلغ إيران غدا برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية”. وأكد وزير الخارجية الألماني أن دور إيران في سوريا والعراق واضح.

من جانبه، صرح الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، في في مؤتمر صحفي من أبوظبي مع نظيره الألماني هايكو ماس أنه يجب أن يشمل الاتفاق مع إيران، بالإضافة إلى الملف النووي، وقف دعمها للإرهاب وبرامج الصواريخ البالستية، كما شدد على ضرورة أن تكون دول المنطقة طرفا في الاتفاق مع إيران.

وقال وزير الخارجية الإماراتي “بحثنا ملفات إيران والسودان واليمن وسوريا وسائر القضايا الإقليمية”.

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