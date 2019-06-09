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وسحب رعدية على المدينة المنورة

الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة إلى متوسطة على الباحة وعسير

الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة إلى متوسطة على الباحة وعسير
weam.co/595150
الرياض - الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهات، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على منطقتي الباحة وعسير، وشمل النماص، وبارق، وتنومة، ومحايل، ويبدأ التنبيه من الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويبتهي في 11:00 مساء.

أما في منطقة الباحة، فشمل التنبيه، العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، ويبدأ في تمام 7:00 مساء، وينتهي في تمام 11:00 مساء.

بينما تستمر رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، يصاحبها تدني في مدى الروية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية، ويستمر التنبيه حتي الساعة 9:00 مساء اليوم.

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