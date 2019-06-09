على صلة بإيران.. بريطانيا تعتقل إرهابيين خزنوا متفجرات

الوئام - متابعات

ألقت قوات الشرطة البريطانية القبض على إرهابيين على علاقة بإيران، خلال تخزينهم أطنان من المواد المتفجرة في مستودع قنابل سري على أطراف لندن.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، فإن الشرطة ضبطت الآلاف من العبوات التي تحتوي على نترات الأمونيوم، وهو عنصر شائع الاستخدام في القنابل المتفجرة محلية الصنع.

وذكر تقرير للصحيفة أن أجهزة الأمن البريطانية تمتلك معرفة كافية بنترات الأمونيوم، موضحة أنها استخدمت لقتل 168 شخصاً في مدينة أوكلاهوما سيتي بالولايات المتحدة في عام 1995، و202 شخص في بالي بإندونسيا عام 2002.

وأضاف أن التفجيرات السابق ذكرها كانت على بعد آلاف الأميال من بريطانيا، ولكن الآن يوجد كميات هائلة منها على مشارف لندن.

وفي خريف 2015، اكتشفت السلطات البريطانية مستودع متفجرات كانت تديره مليشيا حزب الله المدعومة من إيران، والمصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت “ديلي تليجراف” إن قرار بريطانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية دفع بعض خبراء مكافحة الإرهاب في بريطانيا إلى الاعتقاد بأن تلك الميليشيا لن تستهدف المملكة المتحدة مباشرة، ولكن اكتشاف مؤامرة لندن أثبت عدم صحة هذا الافتراض.

وأضافت أن عملاء جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم أي 5) وشرطة العاصمة بدأوا عملية سرية، ووجدوا أن المستودع المكتشف كان جزءاً من مؤامرة دولية لتنظيم حزب الله الإرهابي لتمهيد الطريق لتنفيذ هجمات إرهابية في المستقبل.