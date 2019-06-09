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بعد إهانتهم نشيد فرنسا الوطني.. ماكرون يفتح النار على الأتراك

بعد إهانتهم نشيد فرنسا الوطني.. ماكرون يفتح النار على الأتراك
weam.co/595170
الوئام - متابعات

فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، النار على الأتراك على خلفية ما أقدم على فعله المشجعون الأتراك خلال عزف النشيد الوطني الفرنسي في المباراة التي جمعت منتخبي البلدين أمس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، قام مشجعون أتراك بالتصفير خلال عزف النشيد الوطني الفرنسي؛ وهو ما وصفه ماكرون بـ “السلوك غير المقبول”.

وأصدر قصر الإليزيه، بيانًا جاء فيه استهجان “ماكرون” لهذا السلوك غير المقبول الذي قام به المشجعون الأتراك، مضيفًا أن الرئيس الفرنسي أبلغ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، غضبه الشديد من هذا الفعل الذي لا يعبر إلا عن السخرية ولا يعتبر سلوكًا مقبولًا.

جدير بالذكر أن بيان الإليزيه وامتعاض “ماكرون” جاء بعدما أثار ذلك السلوك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بينهم مارين لوبان، المرشحة الرئاسية السابقة.

وكتبت “لوبان”، في تغريدة عبر “تويتر”، أن “التصفير على نشيد وطني، عار وإهانة لقيم اللعب النظيف”، مضيفة أنها “تنتظر من الفيفا معاقبة الاتحاد التركي لكرة القدم”.

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