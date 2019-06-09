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“حرس الحدود”: إحباط تهريب طن و400 كيلو “حشيش” وضبط 50 متورطا خلال رمضان

“حرس الحدود”: إحباط تهريب طن و400 كيلو “حشيش” وضبط 50 متورطا خلال رمضان
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صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر رمضان من عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (١٣٦٧) ألف وثلاثمائة وسبعة وستين كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٥٠) خمسون شخصاً، بينهم (٢٣) ثلاثة وعشرون متهماً من الجنسية الأثيوبية، و (١٦) ستة عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و(٧) سبعة متهمين من الجنسية الصومالية، و (٤) أربعة متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.
وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، والله ولي التوفيق.

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