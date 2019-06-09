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البرتغال يتوج بطلاً لدوري أمم أوروبا على حساب هولندا

البرتغال يتوج بطلاً لدوري أمم أوروبا على حساب هولندا
weam.co/595194
الوئام - متابعات

حقق المنتخب البرتغالى فوزا صعبا على نظيره الهولندى بهدف نظيف فى اطار نهائى بطولة كأس الامم الاوروبية ليحصد الكأس بعد مباراة صعبة بينهما على ملعب جالايا فى بوتو البرتغالية.

سجل الهدف اللاعب جيديش نجم فالنسيا  من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد استلامه كرة من بيرناردو سيلفا حاول من خلالها حارس المنتخب الهولندي سيليسين أن يبعدها لكنها سكنت الشباك.

المنتخب البرتغالي وصل للدور النهائي بالفوز على نظيره السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المقابل صعد المنتخب المنتخب الهولندي بتغلبه على منافسه الإنجليزي بنتيجة (3-1).

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