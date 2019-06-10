طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وغرب المملكة

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – مازالت السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الاحمر في حين يبقى الطقس حار الى شديد الحرارة على شرق واجزاء من غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول الى شمالية شرقية من بعد الظهيرة،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.