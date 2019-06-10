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بسبب أدلة على استخدام المنشطات

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمدد إيقاف روسيا

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمدد إيقاف روسيا
weam.co/595218
موسكو- الوئام:

مدد الاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف الاتحاد الروسي، المحظور منذ 2015، بسبب أدلة على استخدام المنشطات على نطاق واسع في الرياضة.

وتعرض الاتحاد الروسي لألعاب القوى للإيقاف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بعدما توصل تقرير أشرفت عليه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أدلة عن استخدام المنشطات بصورة ضخمة في الرياضة.

وقال رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى التي تشرف على مساعي روسيا لاستعادة وضعها، رون أندرسن، إن وحدة نزاهة ألعاب القوى، المشرفة على المسائل المتعلقة بالنزاهة في ألعاب القوى الدولية، ستدرس ما توصلت إليه رويترز بشأن استمرار اثنين من المدربين الروس وطبيب في العمل مع الرياضيين رغم إيقافهم.

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