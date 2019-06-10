التعليقات: 0

وتدمير كمية من الأسلحة

مقتل 43 من عناصر طالبان في غارة للقوات الخاصة الأفغانية في نانجارهار

مقتل 43 من عناصر طالبان في غارة للقوات الخاصة الأفغانية في نانجارهار
weam.co/595252
كابول - الوئام:

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 43 من عناصر طالبان أثناء عملية جرت في إقليم نانجارهار شرقي البلاد. ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الاخبارية الافغانية عن مصادر عسكرية مطلعة القول اليوم الاثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 43 من مقاتلي طالبان في منطقة شيرزاد.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة شنت الغارة لتعطيل تحركات طالبان في المنطقة، مشيرة إلى أن القوات الخاصة دمرت أيضا كمية كبيرة من الأسلحة أثناء الغارة.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن القوات الأمريكية قد قامت أيضا بغارات جوية في منطقة شيرزاد.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش، فقد أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 9 من مسلحي “الوحدة الحمراء” التابعة لطالبان، بينهم اثنان من القادة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية بمنطقة شيرزاد في نانجارهار.

روابط ذات صلة

أفغانستان: النائب العام يصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس اتحاد الكرة السابق

أفغانستان: النائب العام يصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس اتحاد الكرة السابق

مقتل 16 مسلحا من طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان

مقتل 16 مسلحا من طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان

تركي الفيصل: لهذه الأسباب رفضت طالبان تسليم أسامة بن لادن للسعودية

تركي الفيصل: لهذه الأسباب رفضت طالبان تسليم أسامة بن لادن للسعودية

القوات الأفغانية تحبط 70 هجوما خلال أيام العيد في البلاد

القوات الأفغانية تحبط 70 هجوما خلال أيام العيد في البلاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>