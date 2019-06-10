«تريبس» موقع جديد من جوجل لخدمات السفر

نيويورك - الوئام:

تأمل شركة جوجل في الاستحواذ على حصة أكبر من سوق السفر الإلكتروني بضم كل ما تقدمه عن السفر في موقع واحد.

وتسعى أن يصبح موقعها الجديد المصمم للاستخدام على أجهزة الكمبيوتر، المسمى “تريبس”، متجرا مدمجا شاملا لكل خطوة من السفر من حجز

تذاكر الطائرات إلى التخطيط لخط سير الرحلة إلى رسم خرائط الطرق إلى تفقد حالة الطقس إلى القيام بحجز الفندق والمطعم .

ويمكن العثور على “تريبس” تحت https//:www.google.com/travel .

وبعيدا عن الكشف عن سمات جديدة، سوف يعمل الموقع مع السمات الموجودة مثل “خرائط جوجل” و”بحث جوجل” ليدمج تاريخك البحثي وحجوزاتك وتأكيد الأكواد والخرائط في خط سير رحلتك.

وإذا قمت بحجز فندق أو مطعم، فسوف يظهر تاريخ وموعد حجزك عندما تضغط على المكان في “خرائط جوجل”. كما أنه سيتم إشمال مقالات وصفحات فعاليات عن السفر عند إجراء عمليات بحث عن مكان سفرك.

ويجب ألا يتم الخلط بين الموقع الحاسوبي ونظيره الآخر وهو تطبيق سفر يستخدم دون انترنت على الهواتف الذكية ويحمل اسم “جوجل تريبس”. ولم يتضح

بعد كيف سيعمل التطبيق والموقع معا.

وعلى أي حال، لدى الموقع الجديد المدمج القدرة على تغيير الطريقة التي يخطط بها الأشخاص عطلاتهم، شأنه شأن الكثير مما تقدمه جوجل.