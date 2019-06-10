جامعة جازان تعلن عن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم

جازان - الوئام:

أعلنت جامعة جازان عن مواعيد القبول للعام الجامعي 1440-1441 هـ، للراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.

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وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحي فقيهي، أنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكترونية يوم الأربعاء الـ 16 من شهر شوال، وسيستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الـ 30 من شوال، مشيرًا إلى أن إعلان نتائج الترشيح سيكون يوم الاثنين الـ 5 من شهر ذي القعدة 1440هـ، ومن ثم يتوجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، علمًا أن آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت الـ 10 من ذي القعدة 1440هـ.

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وأضاف أن القبول سيكون إلكترونيًا ولا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات باستثناء الكشوفات الطبية للكليات التي تشترط ذلك، حاثًا جميع الطلاب على ضرورة الاطلاع على كافة المستندات الخاصة بخطة القبول والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، والحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.

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وأشار إلى أنه سيتم إتاحة خدمة تعديل القبول عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة تعديل القبول ابتداء من يوم الأحد الـ 25 من شهر ذي القعدة وحتى الأربعاء الـ 28 من ذي القعدة 1440هـ، وذلك لمن يرغب في تغيير تخصصه وبشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد ووفقًا لنسب القبول دون الرجوع للعمادة، مؤكدًا أن العمادة تقوم بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع المشاكل التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول.