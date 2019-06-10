التعليقات: 0

ويعترفا بالواقعة

القبض على عسكريين كويتيين اغتصبا مواطنة

القبض على عسكريين كويتيين اغتصبا مواطنة
weam.co/595260
الكويت - الوئام:

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على عسكريين، أحدهما في وزارة الداخلية، والآخر في الدفاع، بتهمة اغتصاب مواطنة.

ووفق صحيفة “الرأي” المحلية، فإن المواطنة مطلوبة ماليًّا وتم ضبطها وأحيلت إلى جهة الاختصاص فتسلمها عسكري برتبة شرطي في الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواجد عسكري الدفاع لحظة تسلم المواطنة، وخطط وصديقه الشرطي لابتزازها ومراودتها عن نفسها، لكنها تمكنت من الهرب عندما شعرت بنيتهما، فطاردها عسكري الدفاع، وتمكن من الإمساك بها وأصعدها في سيارته عنوة وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها، قبل أن يتركها.

وبعد تسجيل المواطنة قضية بحقهما، تم ضبط العسكريين اللذين اعترفا بالواقعة.

وأمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، التي بدورها أمرت بالتحفظ عليهما لحين استكمال التحقيقات في الواقعة.

 

روابط ذات صلة

المملكة تتزود بـ 172 ميغاواط من الكهرباء إثر خلل مؤقت في شبكتها

المملكة تتزود بـ 172 ميغاواط من الكهرباء إثر خلل مؤقت في شبكتها

الكويت: مصرع 8 شبان بينهم سعوديين في حادث كبد

الكويت: مصرع 8 شبان بينهم سعوديين في حادث كبد

وفاة الشاعر شليويح المطيري تعيد قصة إختفاء إبنته إلى الواجهة

وفاة الشاعر شليويح المطيري تعيد قصة إختفاء إبنته إلى الواجهة

رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت لدراسة دور إيجابي في تهدئة الأوضاع بالخليج

رئيس الوزراء العراقي يزور الكويت لدراسة دور إيجابي في تهدئة الأوضاع بالخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>