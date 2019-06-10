تنفيذاً للأمر الملكي.. «نزاهة» تتابع استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد

الرياض- الوئام:

افتتح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن المحيسن، اليوم الإثنين 07/10/1440هـ الموافق 10/06/2019 ورشة عمل تضم عدد من المختصين في جهات حكومية ذات العلاقة، لمناقشة الآلية المقترحة التي أعدتها (نزاهة) بشأن متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.

وتستعرض الورشة التي تعقد في مركز نزاهة للتدريب، الوضع الحالي لعمليات متابعة استرداد الأموال والأصول الناتجة من جرائم الفساد في المملكة، والرؤية المقترحة لمتابعة عمليات الاسترداد.

ويأتي تنظيم هذه الورشة تنفيذا للأمر الملكي الكريم رقم (12515)، وتاريخ 15/3/1439هـ، الموجه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للتنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آلية مناسبة لإنفاذ ما يتعلق بتنظيم الهيئة من متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.