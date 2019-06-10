“هيئة الاتصالات” تطالب المستخدمين بالتواصل مع مقدم الخدمة قبل تفعيل التجوال الدولي

الرياض - الوئام:

وجهَّت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، نصائح لمستخدمي خدمات الاتصالات المسافرين إلى خارج المملكة، التي تختص باستخدام خدمة “التجوال الدولي” وأهم الإرشادات المتعلقة بها، وجاء في مقدمتها أهمية التواصل مع مقدم الخدمة قبل السفر إلى خارج المملكة والتعرف على الباقات المخصصة للتجوال الدولي واختيار الأنسب منها.

ونصحت الهيئة المسافرين أثناء تواجدهم خارج المملكة بإيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات تفاديًا لتحميل الجهاز لبيانات جديدة واستهلاكها لكمية كبيرة من البيانات، إضافة إلى ضرورة إيقاف خاصية التجوال الدولي للبيانات في حال عدم الرغبة باستخدام الخدمة، وذلك من خلال إعدادات الجهاز.

وحثت الهيئة المسافرين على ضبط إعدادات الجوال وإعادة تعيين خاصية اختيار الشبكة إلى الوضع اليدوي لتجنب الانتقال التلقائي واختيار المشغل الدولي الأقل في التكلفة.

كما طالبتهم بالاطلاع على أسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغل دولي في الدولة التي ستتم زيارتها وذلك عبر التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم أو من خلال زيارة المنصات الإلكترونية لمقدم الخدمة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية دراسة خيار شراء شريحة محلية مسبقة الدفع لاستخدامها أثناء السفر إلى خارج السعودية.

وأكدت هيئة الاتصالات، ضمن ما قدمته من إرشادات للمسافرين، بأن أجور المكالمات الصوتية والرسائل النصية أثناء التجوال الدولي تستثنى من الخضوع للحد الائتماني، فيما تكون أجور استخدام الإنترنت أثناء التجوال من ضمنه.