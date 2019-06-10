«أوقاف الراجحي» تعايد منسوبيها وتنوه بالنجاحات في البرامج الخيرية

أقامت إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي حفل المعايدة السنوي لعيد الفطر المبارك، بحضور سعادة الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي وعدد من مسؤولي الإدارة ومنسوبيها، وذلك بمقر الإدارة العامة بالرياض.
وهنأ الأمين العام منسوبي الإدارة في مطلع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسأل الله للجميع أن يجعل أيامهم أيام خير وبركة، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
ونوه في حديثه عن النجاحات التي حققتها إدارة الأوقاف في تنفيذ البرامج الخيرية المتنوعة التي قامت بها خلال شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الوالد الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي “رحمه الله”.
وتم خلال المعايدة تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في جو ساده الفرح والسرور، وتناول الجميع في نهاية الحفل وجبة الإفطار التي أقيمت بهذه المناسبة.
ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة في إطار استمرار التواصل بين كافة منسوبي إدارة الأوقاف والحرص على إضفاء روح المشاركة في المناسبات الاجتماعية.