«أوقاف الراجحي» تعايد منسوبيها وتنوه بالنجاحات في البرامج الخيرية

الرياض- الوئام:

أقامت إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي حفل المعايدة السنوي لعيد الفطر ‏المبارك، بحضور سعادة الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ عبدالسلام بن صالح ‏الراجحي وعدد من مسؤولي الإدارة ومنسوبيها، وذلك بمقر الإدارة العامة بالرياض.‏

وهنأ الأمين العام منسوبي الإدارة في مطلع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسأل الله ‏للجميع أن يجعل أيامهم أيام خير وبركة، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.

‏ونوه في حديثه عن النجاحات التي حققتها إدارة الأوقاف في تنفيذ البرامج الخيرية ‏المتنوعة التي قامت بها خلال شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ‏ذلك في ميزان حسنات الوالد الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي “رحمه ‏الله”.‏

وتم خلال المعايدة تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في جو ساده الفرح ‏والسرور، وتناول الجميع في نهاية الحفل وجبة الإفطار التي أقيمت بهذه المناسبة.‏

ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة في إطار استمرار التواصل بين كافة منسوبي ‏إدارة الأوقاف والحرص على إضفاء روح المشاركة في المناسبات الاجتماعية.